Come si sceglie un broker online ed evitare brutte sorprese

(red.) Negli ultimi mesi il tempo libero aggiuntivo, che molti italiani sono stati costretti a trascorrere chiusi in casa, è stato la scusa per dedicarsi ad attività di vario genere, tra cui anche il trading online. In molti casi si tratta di soggetti che già desideravano dedicarsi a questo tipo di attività, ci sono però anche coloro che hanno “scoperto” questo tipo di investimenti solo grazie al lock down, navigando in rete. Per poter avere successo in questo settore è però importante partire preparati, a cominciare dalla scelta del broker online sul cui sito registrarsi. Spesso però al neofita mancano le basi; cerchiamo quindi di comprendere quali sono le caratteristiche fondamentali di un broker online.



Partiamo dalla sicurezza

Per fare trading online ci si deve affidare a un intermediario, ossia la società di brokeraggio che gestisce il singolo sito per il trading. Ovviamente si dovranno affidare i propri fondi a tale soggetto, quindi è sempre consigliabile rivolgersi esclusivamente ai broker sicuri, dal punto di vista legale. Il modo migliore per poter comprendere se un broker online è sicuro o meno consiste nel controllare la disponibilità di autorizzazioni e certificati. Avviare un sito di trading online in Europa è infatti una questione per la quale è necessario ottenere specifiche licenze. Sono rilasciate dalla Consob in Italia, da enti omologhi nel resto d’Europa; ad esempio il Cysec di Cipro. Più licenze il singolo sito possiede e maggiore è la sua sicurezza.



L’offerta commerciale

Ogni singola società di trading propone poi l’offerta che preferisce ai propri clienti. Un elemento da considerare è il costo della singola operazione. Secondo Alberto di Toptrading.org questo elemento è importantissimo, soprattutto per chi è agli inizi. Si deve infatti comprendere che le attività di trading non sono quasi mai gratuite; la cifra da pagare per ogni attività non è solitamente molto elevata, a lungo andare però il peso si può far sentire. Sotto questo punto di vista la situazione può variare ampiamente da broker a broker; alcuni addirittura propongono, soprattutto ai clienti più attivi, degli abbonamenti all inclusive: si paga una quota mensile, per poter svolgere un certo numero di attività senza pagare altro.



I bonus

Soprattutto per chi si avvicina al mondo del trading online per la prima volta i bonus proposti dai vari broker presenti sul mercato sono l’elemento più interessante. In effetti è importante valutare se il singolo sito ci offre dei doni in contanti, o attraverso altre proposte. Stiamo parlando però di un elemento secondario, dal quale è bene non farsi attirare eccessivamente. Prima si verifica l’affidabilità di un sito, quindi si valutano le effettive caratteristiche salienti, solo in seguito, a parità di elementi essenziali, si valuta anche la presenza di bonus di qualche genere. Nella maggior parte dei casi si tratta di una piccola somma di denaro riconosciuta sul primo versamento sul conto di investimento.



La piattaforma di trading

Questo è invece un elemento fondamentale per la scelta di un broker online: la tipologia di piattaforma di trading proposta. La piattaforma non è altro che l’interfaccia proposta dal broker, lo strumento che quotidianamente si utilizza per fare trading online. La scelta in questo caso è del tutto personale, anche perché si deve tener conto delle proprie conoscenze in fatto di trading online, della dimestichezza con gli strumenti informatici, ma anche del tipo di mercato in cui si intende investire. Ogni broker propone sulla propria piattaforma diverse tipologie di affari; non necessariamente si tratta di investimenti in un singolo mercato. Il singolo deve valutare in anticipo come muoversi, in modo da comprendere subito quali saranno gli asset che lo interessano di più, così come il tipo di affari o le quote da investire. La proposta disponibile è molto eterogenea, utilizzare recensioni e opinioni di altri trader per conoscere queste informazioni è essenziale.



Strumenti e servizi

Altri elementi importanti per valutare quale sarà il broker online cui ci si rivolge possono essere, ad esempio, la disponibilità di servizi aggiuntivi. Come la possibilità di utilizzare gratuitamente un conto demo: una versione dimostrativa della piattaforma di trading, che consente di comprendere funzionalità e caratteristiche di base di questo strumento. Oppure la presenza sul sito del broker di corsi e tutorial, o ancora la possibilità di essere seguiti da un consulente per gli investimenti, con suggerimenti quotidiani sui migliori affari del giorno.