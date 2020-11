Bper Banca-Intesa: ecco tutte le filiali Ubi acquisite

(red.) Dopo l’accordo del 17 febbraio 2020 tra Bper Banca e Intesa Sanpaolo per l’acquisizione di un ramo d’azienda, il 12 novembre le parti hanno sottoscritto un accordo integrativo con l’obiettivo di completare la definizione delle filiali e di procedere all’individuazione delle risorse umane da includere nel perimetro del ramo oggetto di acquisizione, che risulta costituito da 486 Filiali dotate di autonomia contabile e radicamento dei rapporti giuridici e da 134 cosiddetti Punti Operativi funzionali al presidio commerciale della clientela delle filiali, privi di autonomia contabile.

La distribuzione geografica è principalmente concentata nel Nord Italia, in particolare in Lombardia. I dipendenti coinvolti risultano complessivamente 5.107, compresi quelli interessati dal piano di uscite volontarie contenuto nell’accordo sindacale del 29 settembre. Ecco l’elenco completo località per località di Filiali e Punti Operativi Intesa acquisiti da Bper Banca Ecco invece l’elenco completo località per località di Filiali e Punti Operativi UBI acquisiti da Bper Banca