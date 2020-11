Forex Trading: ecco perchè il mercato continua a crescere

(red.) La crescita del volume degli scambi nel Forex è ormai una costante. Con trend in aumento ormai da qualche anno a questa parte, il mercato del Forex Trading ha compiuto nel corso del 2020 un forte balzo in avanti, portando i suoi volumi d’affari quotidiani a registrare crescite mensili anche del 50%. Ma quali sono le cause che stanno realmente alla base di questo boom del Forex ed alla sua diffusione esponenziale? Analizziamoli meglio.

Trading su Forex: facilità di approccio

Il Forex o foreign exchange market è un mercato finanziario nel quale venditori ed acquirenti scambiano tra di loro una determinata valuta ad un prezzo prestabilito: aziende, banche centrali e singoli trader convertono ogni giorno valute differenti, su questo mercato che opera grazie a una rete interbancaria globale, distribuita su quattro centri di trading (Londra, New York, Sydney e Tokyo) in grado di coprire tutti i fusi orari mondiali.

Per operare, i trader scelgono generalmente i mercati ottimali e che possano offrire i maggiori profitti e la maggiore semplicità di contrattazione. Il Forex soddisfa queste caratteristiche e convince sempre più trader, sia novizi che professionisti, ad approcciarvisi.

Oltre ad offrire l’interessante opportunità di trarre un profitto indipendentemente dalla direzione del mercato, il Forex è aperto cinque giorni alla settimana, 24 ore al giorno, nel fuso orario CET dalle 22 della domenica alle 23 del venerdì: la possibilità di operare con profitto si estende quindi su scala globale, permettendo di speculare in base alle differenti sessioni di mercato attive ed ai fusi orari internazionali.

Il Forex è inoltre contraddistinto da un’enorme liquidità, grazie al vasto numero di attori che effettuato ogni giorno compravendite in questo ambiente. Elevata liquidità significa semplicità e rapidità delle transazioni: costi e spread in questa tipologia di mercato sono generalmente molto bassi e danno opportunità ai trader di trarre numerosi vantaggi dai movimenti di prezzo, anche se a volte di pochi percentage in point (pip).

Eventi contingenti

Tra le circostanze che hanno poi determinato un vero e proprio boom del Forex Trading nel 2020 ci sono i recenti eventi sanitari, fortunatamente senza precedenti: una pandemia globale ha prodotto numerose conseguenze sulla società, che hanno direttamente o indirettamente influenzato il crescente interesse per il Forex exchange market. L’aumento della disoccupazione e le incertezze economiche hanno indotto numerose persone a ricercare nuove ed alternative opportunità di business e ad individuare spesso nel trading online una buona occasione di profitto.

Il fenomeno dello smart working inoltre ha rivoluzionato le modalità di lavoro, portando sotto i riflettori i vantaggi delle professioni svolgibili in remoto e dall’elevata flessibilità. Il Forex Trading in particolare è riuscito a conquistarsi grande favore del pubblico ed ha convinto molte persone ad informarsi sull’argomento, spinte dalla volontà di trovare soluzioni di guadagno alternative realizzabili in poco tempo e potenzialmente molto fruttuose.

A volte indesiderato, ma utile in questo senso, è stato l’aumento del tempo a disposizione di molte persone che, trovandosi a casa con orari di lavoro ridotti o azzerati, hanno potuto dedicarsi a percorsi di formazione sul trading online e sull’FX in particolare.

Potendo essere intrapresa con il semplice uso di un PC e di una buona connessione internet, la carriera come Forex trader ha esercitato un grande appeal, anche grazie alla già sottolineata facilità di approccio di questo particolare ramo del trading online.

App e software dedicati

A sostenere questo trend inoltre c’è stato lo sviluppo rapido di numerose app e software dedicati al Forex Trading, che hanno reso l’ingresso nei mercati valutari ancora più semplice ed intuitivo. È oggi infatti possibile operare sul Forex sia da piattaforme desktop, che tramite web app che attraverso applicazioni per smartphones e tablets.

Sempre più ampia risulta l’offerta di brokers che si affacciano sulla scena e che offrono servizi completi e mirati a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al trading online ed al Forex nello specifico. Orientarsi tra i migliori disponibili in circolazione richiede analisi approfondite delle loro caratteristiche, oltre che confronti e paragoni dettagliati: siti quali topbroker.it si propongono esattamente lo scopo di supportare i trader nella decisione del miglior broker al quale affidarsi per la gestione della loro operatività.

È bene ricordare che operare nel Forex comporta le stesse criticità e rischi di qualunque altro investimento finanziario ed il lavoro del trader andrebbe approcciato con cautela e con la giusta preparazione. È innegabile comunque che il boom del Forex sia in piena corsa e che attiri ogni giorno nuovi investitori interessati a speculare efficacemente sugli scambi valutari.