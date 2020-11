Broker Forex, quali sono le principali differenze?

(red.) I broker Forex devono essere valutati in base ad alcune specifiche caratteristiche che possono distinguere una buona piattaforma da una mediocre. Sicuramente tra i principali fattori da considerare ci sono l’autorizzazione, operatività, piattaforma e leva finanziaria disponibile. Vediamo insieme, quali sono le principali differenze sulle quali valutare un broker Forex.

Autorizzazioni MiFID e da enti regolamentati in Europa

Non tutti i broker Forex dispongono di un’autorizzazione del MiFID. Ma cos’è? L’autorizzazione MiFID è un framework che si presenta il nucleo centrale delle regole imposte dall’Unione Europea per tutti gli intermediari finanziari che desiderano operare in uno dei paesi dell’UE. Le autorizzazioni del MiFID sono rilasciate dagli enti quali FCA del Regno Unito, la CySEC di Cipro, la Consob in Italia e altri enti omologhi nell’Unione Europea.

Un broker Forex con l’autorizzazione del MiFID permette di operare:

Senza conflitti d’interesse: ovvero obbliga il broker a comunicare quanto questi saranno presenti riducendoli al minimo per tutelare gli interessi degli iscritti alla piattaforma.

ovvero obbliga il broker a comunicare quanto questi saranno presenti riducendoli al minimo per tutelare gli interessi degli iscritti alla piattaforma. Pratiche trasparenti: per ottenere l’autorizzazione la società del broker deve adempiere agli obblighi che vengono imposti dalla normativa.

per ottenere l’autorizzazione la società del broker deve adempiere agli obblighi che vengono imposti dalla normativa. Policy d’esecuzione: questa sottolinea l’obbligo del broker d’eseguire l’ordine secondo le modalità e le tempistiche che sono più convenienti per il cliente.

Il primo punto di confronto tra i broker Forex dunque dev’essere sulla presenza o meno di specifiche autorizzazioni.

Diversi tipi di operatività

Il secondo punto di confronto tra i broker sono le varie tipologie di operatività ammesse da queste. Alcune piattaforme permettono di effettuare scalping, altre solo day training, trading intraday, swing trading.

Le varie tipologie di operatività non sono previste da tutte le piattaforme di broker Forex. Quindi bisogna verificare quali tipo di operazioni di trading sono permesse prima di iscriversi a un broker, e scegliere quella che meglio si adatta alla propria strategia.

Oltre a vari tipi di operatività, ci sono piattaforme che hanno brevetti esclusivi come ad esempio quello di Copy trading di eToro. Come funziona eToro ? Questo broker è l’unico in Italia a offrire la possibilità agli iscritti di seguire le strategie e di impostare gli investimenti automatici con un budget definito in base alle operazioni effettuate da trader esperti.

Leve finanziarie disponibili

Una seconda cosa da verificare è la leva finanziaria disponibile. Questa è molto importante nel momento in cui si effettuano delle operazioni di Forex trading. Nel caso di operazioni su coppie di valute come ad esempio: EUR/USD, EUR/CHF, USD/CHF ecc…scegliere broker che offrano una quantità di leva adeguata alla tua strategia è molto importante. Bisogna anche considerare che la leva è utile qualunque tipo di attività di trading si conduce, quindi ha valenza sia per chi opera sul breve periodo con scalping o day trading sia per chi ha una strategia impostata sul lungo periodo come può essere nel trading di posizione.

Tipologia e funzioni delle piattaforme

Quando si deve fare trading online con operazioni sul Forex, la piattaforma che viene offerta è molto importante.

Ogni broker presenta una piattaforma specifica, alcune prevedono sistemi conosciuti come la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5. Altri Forex broker invece sono in grado di offrire delle piattaforme di proprietà completamente esclusive e realizzate appositamente dalla società per i loro investitori.

Le applicazioni e le piattaforme utilizzate possono essere provate prima di procedere all’iscrizione con un conto reale mediante la versione Demo. La piattaforma Demo prevede un conto con denaro virtuale e con tutte le funzioni del broker reale, compresi grafici e andamenti reali delle coppie di valute nel Forex, la possibilità di aprire posizioni di vendita e d’acquisto.

Tutte le piattaforme e applicazioni dunque possono essere provate con una versione Demo. In questo modo sarà più semplice sia comprendere le differenze che ci sono tra i vari broker Forex e decidere il migliore per la propria strategia.