Savills IM, grande investimento nella logistica bresciana

(red.) Savills Investment Management, gestore internazionale di investimenti immobiliari, ha acquisito un centro di distribuzione “last mile” a Brescia e ha concluso un contratto di leasing su un altro asset logistico a Milano. Entrambe le operazioni riguardano il fondo ABAF European Real Estate – Italy.

L’immobile bresciano, strategicamente collocato lungo la direttrice Milano-Venezia, è un nuovissimo centro di ultimo miglio nella zona semicentrale della città, con 80 baie di carico e 5,200 metri quadri di superficie. Si tratta della quarta acquisizione del fondo; l’asset è stato concesso con un leasing a lungo termine a un primario corriere di e-commerce italiano.

Ex-sito industriale abbandonato, l’area bresciana è inoltre un caso di successo di rigenerazione urbana, fornito di tecnologie green come pannelli solari e stazioni di carica per veicoli elettrici, e grazie alla sua vicinanza al centro cittadino ha ottenuto un Walk Score di 76 su 100, paragonabile a quelli di un immobile per uffici. Il team Building & Project Consultancy di Savills, guidato da Nunzia Moliterni, ha assistito Savills IM nella due diligence tecnica e ESG per l’operazione