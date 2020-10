New Deals On Air intervista Marco Bonometti, patron di Omr

(red.) Impresa, lavoro e visione strategica a lungo termine. Questi gli asset su cui puntare per una prossima ripresa?

New Deals torna a parlare d’impresa con un’intervista esclusiva a Marco Bonometti, patron della OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi), Cavaliere del lavoro e ai vertici di Confindustria da ormai 7 anni.

La sua azienda ha festeggiato nel dicembre 2019 i cento anni di attività, anni segnati da successi clamorosi come il premio ricevuto da Fiat Chrysler Automobiles che ha scelto OMR come miglior fornitore di telai e per «aver dimostrato una visione strategica… perseguendo con sostanza l’eccellenza tecnica e tecnologica».

L’azienda, technical partner anche di Ferrari, conta ad oggi 16 stabilimenti in Italia e all’estero, 3.600 dipendenti e oltre 770 milioni di euro di ricavi. Marco Bonometti si racconta e interpreta, insieme a Federico Ghidini – Presidente di New Deals, questo momento storico segnato da profondi cambiamenti dettati dalla nuova emergenza COVID. L’intervista sarà disponibile a partire da martedì 20 ottobre sul sito www.newdealsirmione.it