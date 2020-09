Bper: i termini dell’aumento di capitale da 800 milioni

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Società”), riunitosi in data 29 settembre 2020, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 802.258.257,60 (l’”Aumento di Capitale”) e ha approvato i termini e le condizioni finali dello stesso.

L’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 891.398.064 azioni ordinarie BPER, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni convertibili (di valore nominale unitario pari ad Euro 250.000) rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile “Additional Tier 1” emesso in data 25 luglio 2019 (le “Obbligazioni Convertibili”) nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 diritti di opzione posseduti (i “Diritti di Opzione”) al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,90 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,60 a capitale sociale e quanto a Euro 0,30 a sovrapprezzo (l’”Offerta”). In particolare, per ciascuna azione della Società in circolazione sarà accreditato un Diritto di Opzione e per ciascuna Obbligazione Convertibile saranno accreditati n. 59.523 Diritti di Opzione (importo corrispondente al numero delle azioni teoricamente spettanti ai portatori delle Obbligazioni Convertibili, calcolato sulla base di quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile AT1).

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto del 30,97% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie BPER, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni BPER al 29 settembre 2020.