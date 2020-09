Brescia: ad agosto inflazione in lieve aumento

(red.) Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2020, sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria, dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia e di riapertura di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la norma, il numero di mancate rilevazioni è quindi diminuito (analogamente a quanto accaduto a giugno e luglio).

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo. La situazione che si è venuta determinando e le modalità con le quali è stata via via affrontata sono illustrate nella Nota metodologica, alle pagine 20, 21 e 22 del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat.

Come ricordato nella Nota metodologica dell’Istat, gli indici ai diversi livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

Dal mese di luglio, la rilevazione sul territorio nel comune di Brescia ha ripreso a essere effettuata di persona dai rilevatori incaricati presso i punti vendita, rispettando le misure anti-Covid prescritte e utilizzando le idonee misure di protezione individuale