Recovery Fund, “la maggioranza delle risorse finisca nel Meridione”

(red.) Il modo migliore per far ripartire il tessuto economico e industriale italiano? “Investire nel sud Italia”. E la interdipendenza economica? “Dimostra che per ogni euro invesito in Meridione il 40% torna al sistema settentrionale”. E i 209 miliardi del Recovery fund? “Andrebbero ripartiti in questo modo: al Centro Nord 63,7 miliardi, al Sud e Isole 145,2 miliardi, ovvero il 70% del totale”.

L’economia è un universo davvero complesso e molto articolato, dove un battito di ali a occidente può scatenare uno tzunami a oriente. Il Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale, nei giorni scorsi, ha inviato ai presidenti delle regioni italiane un documento che cerca di dare un’interpretazione un po’ atipica rispetto alle numerose “ricette” ascoltate per sbloccare l’ingessatissimo sistema-Italia. Ecco il documento con le riflessioni di Massimo Mastruzzo, referente lombardo M24A ET.

L’Unione Europea ha messo a disposizione quasi 809 miliardi di Euro per fronteggiare la grave crisi economica indotta dall’epidemia Covid19, assegnando all’Italia la fetta più consistente, 209 miliardi. Il risultato è stato tale perché si è tenuto conto, nella ripartizione, di tre fattori: la popolazione residente, il reddito pro-capite e il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 5 anni.

Gli ultimi due valori (reddito poco più della metà che al Nord e disoccupazione tripla) indirizzano, purtroppo, verso il Mezzogiorno ponendolo in cima ad un poco gratificante podio europeo. A questa macro area nonostante il 34% della popolazione e il 41% del territorio, lo Stato finora ha destinato solo il 26% della spesa pubblica e sottrae 61 miliardi di Euro l’anno, come certificato dall’ente di Stato Conti Pubblici Territoriali”.

Calcolando la quota spettante al Sud e Isole, con i tre criteri stabiliti dall’Ue, al Centro Nord spettano 63,7 miliardi, al Sud e Isole 145,2, ovvero il 70% del totale.

Però, mentre un euro investito al Nord produce un beneficio di appena il 5% verso Sud e Isole, un euro investito al Sud ne genera uno di 40,9% verso il Centro-Nord.

È l’effetto di interdipendenza economica.

Quindi, la ricchezza nazionale cresce se a crescere è il Mezzogiorno: negli anni in cui l’economia italiana correva su due gambe, Nord e Sud, quelli del dopoguerra e in cui i governi investivano un po’ di più al Sud, con la Cassa per il Mezzogiorno, sono stati quelli record per la nostra economia.

Nel libro, L’economia reale del Mezzogiorno, gli economisti Alberto Quadrio Curzio, Professore Emerito di Economia Politica della Università Cattolica di Milano, e Marco Fortis, Docente di Economia Industriale e Commercio Estero presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano, viene smontata l’idea che l’Italia possa ancora fare a meno del suo Sud, la forte tesi enunciata nel volume sostanzialmente è: se l’Italia scommettesse sullo sviluppo industriale del Sud, nel giro di pochi anni diventerebbe economicamente più forte di Francia e Germania, arrivando addirittura ad essere il primo paese in Europa con un Sud sviluppato ai livelli di alcune aree del Nord. Al contrario se si dovesse continuare a puntare solo sul sistema produttivo del settentrione, l’Italia non potrebbe competere con le altre nazioni europee più sviluppate.

In estrema sintesi i due economisti, Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, nel loro libro avrebbero potuto scrivere: far crescere il Sud è un affare per l’Italia intera.

Alle risorse della Unione Europea, l’Italia dovrebbe però aggiungere fondi nazionali per recuperare il gap di risorse finora sottratte al Sud e alle Isole, per ridurre il divario economico e di infrastrutture del Mezzogiorno con il resto del Paese e realizzare l’equità territoriale.

Tutti gli investimenti a Sud dello Stato italiano (e delle società di proprietà statale), quindi, dovranno tenere conto, d’ora in poi, anche della variabile “effetto interdipendenza” (quel 40 per cento che da Sud torna a Nord), se davvero si vuol “rimuovere”, come scritto nella Costituzione, pensiamo solo al secondo comma dell’art. 3, la distanza scavata da anni di iniquità fra due aree dello stesso Paese ed proprio per ciò che abbiamo inviato come M24A-ET una nostra nota, con allegati, ai Presidenti delle regioni.

Massimo Mastruzzo, referente M24A ET Lombardia e membro direttivo nazionale.