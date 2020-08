Cauto approva il bilancio: “Dietro i numeri una visione che si fa metodo”

(red.) Lo scorso 24 luglio si è svolta l’assemblea di approvazione di bilancio economico e di bilancio sociale della cooperativa sociale CAUTO. A pochi giorni di distanza dal 20 luglio, giorno in cui la cooperativa, prima delle quattro cooperative sociali della Rete CAUTO, ha compiuto 25 anni di vita.

Una data importante per poter fare il bilancio non solo di quanto sia accaduto nel 2019, come previsto da normativa, ma importante per poter soppesare gli effetti delle scelte compiute in passato, perché da queste dipende il presente e il nostro futuro, in questo momento di incertezza e fragilità.

“Numeri, racconti e storie contenute nell’edizione 2019 di un Bilancio Sociale che esprime la capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità di soddisfare quelli futuri”, ha commentato il presidente Alessandro Zani in una lettera agli Stakeholder.

Il bene comune è misurabile attraverso i dati presenti in questo bilancio sociale: 432 lavoratori (+4,6% lavoratori rispetto al 2018). 128 persone in progetto di inserimento lavorativo, 42,1% oltre 10 punti rispetto al 30% previsto ai sensi della legge 381/91. Dati che generano una ricaduta economica sulla Pubblica Amministrazione in termini di risparmio e di riduzione di costi sociali di oltre 320.000 euro in un anno. Un valore della produzione che supera i 18.000.000 € (+2% rispetto al 2018) e che vede una redistribuzione di oltre l’80% della ricchezza generata, nei confronti dei lavoratori e delle oltre 400 rispettive famiglie.

Dietro i numeri una visione che si fa metodo: “Lettura di bisogni, ascolto del territorio e dei suoi attori per ricollocare la prossimità al centro dell’economia, raggiungendo l’esito tanto auspicato quanto straordinario, il bene comune. Partecipazione e coinvolgimento, tanto a livello interno quanto a livello esterno e territoriale sono prassi declinate in diverse progettualità e attività, espressione di una struttura di governance che ha fatto crescere profondamente la cultura e identità organizzativa della cooperativa e della stessa Rete CAUTO. La valorizzazione dell’esperienza acquisita in questi venticinque anni, ha portato CAUTO nel 2019 a rispondere all’invito di una manifestazione d’interesse di carattere nazionale, promossa dal Ministero Sviluppo Economico attraverso la sua agenzia per lo sviluppo, INVITALIA. Il Bando mirava alla realizzazione di uno Studio di Fattibilità nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa finalizzato all’identificazione di nuovi modelli organizzativi e di governance cooperativa. La proposta progettuale di CAUTO, in collaborazione con Euricse, Confcooperative Brescia, Sol.Co Brescia, Koinon, Cantiere Aperto, ENSIE, Studio APS, BCC Brescia, P.I. Computer, Software Product Italia, Servizi Ambiente e Energia Valle Sabbia è stata selezionata per modellizzare e ricostruire gli apprendimenti e le caratteristiche fondative per sistemi di governance cooperativa orientati alla partecipazione e al coinvolgimento e parallelamente efficaci ed efficienti nel perseguimento di obiettivi aziendali strategici. In questo senso il 2019 ha rappresentato un anno di bilancio e di autoriflessione che travalica i propri confini e i propri interessi e ci racconta qualcosa di più sul DNA aziendale, imprenditoriale, sociale e cooperativo. “È un’impresa cooperativa seria che costruisce percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili grazie all’ erogazione di servizi in ambito ambientale, cercando di coltivare e mantenere vivo il legame con la comunità che abita”.