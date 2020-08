Ubi Banca, i consiglieri pronti a fare un passo indietro

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca prende atto del successo dell’OPAS, ottenuto dopo il rilancio per cassa di oltre 650 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’offerta iniziale, e auspica la massima valorizzazione dell’eredità del Gruppo UBI all’interno del Gruppo Intesa San Paolo.

“Nel tempo”, si legge in una nota stampa. “il Consiglio di Amministrazione si è sempre adoperato per massimizzare il valore della Banca nell’interesse di tutti gli stakeholder, con grande attenzione al rispetto delle regole, e per assicurare a UBI un futuro di crescita coerente con la sua storia e con l’impegno dei suoi Dipendenti, valorizzandone il potenziale e il ruolo nell’economia italiana. Oggi si apre una fase nuova”.

“Sin d’ora”, dichiarano i consiglieri, “nell’attesa del regolamento dell’OPAS, i consiglieri di UBI Banca manifestano la propria intenzione di rimettere il proprio mandato nelle mani dell’offerente rimanendo, se del caso, in carica per garantire la continuità operativa e gestionale nonché la corretta amministrazione della Banca fino all’assemblea di rinnovo degli organi”.