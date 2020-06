Bcc Factoring Spa, Roberto Scazzosi presidente

Roberto Scazzosi, 52 anni, avvocato, di Busto Garolfo (Mi), è il nuovo presidente di Bcc Factoring Spa, società controllata al 100% da Iccrea BancaImpresa Spa, che è la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Con un capitale sociale di 18 milioni di euro, Bcc factoring offre un mix di prodotti e soluzioni finanziarie per ridurre i tempi di incasso delle fatture, prevenire le insolvenze e aumentare la liquidità delle piccole e medie imprese italiane, attraverso le 136 Bcc aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che è il terzo gruppo bancario nazionale per sportelli e il quarto per attivi, con 750mila soci, 2.600 filiali e 4 milioni di clienti.

«Il factoring è un “moltiplicatore del credito” in quanto concede linee di affidamento proporzionali allo standing del portafoglio oggetto di intervento. Per sua natura il factoring è orientato a seguire i fabbisogni dell’impresa, soddisfa finalità commerciali ed è un ottimo strumento di salvaguardia del credito -spiega il presidente, Roberto Scazzosi-. Attraverso la cessione dei crediti le imprese che vogliono garantirsi una gestione professionale dei propri crediti e garantirsi un flusso di cassa regolare nel tempo nonché ridurre i costi operativi, possono trovare in Bcc Factoring una valida risposta alle proprie esigenze».