Bper Banca, ok a collocamento di bond da 500 milioni

(red.) BPER Banca comunica di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Preferred per un ammontare di € 500 milioni e scadenza 5 anni destinata a investitori istituzionali, a valere del Programma EMTN di € 6 miliardi.

BPER ritorna sul mercato istituzionale dei bond senior unsecured, dal quale mancava da diversi anni riscontrando fin da subito una forte domanda da parte degli investitori. L’emissione prevedeva uno spread iniziale indicato in area Mid Swap + 250 bps che si è ridotto nel corso della giornata fino a raggiungere un livello finale pari a Mid Swap + 220 bps, con un prezzo di emissione del bond pari a 99,570% e una cedola annuale fissa determinata pari al 1,875%. Inoltre, a fronte di un’emissione di € 500 milioni sono pervenute richieste pari ad oltre il doppio dell’ammontare allocato, a ulteriore conferma della buona accoglienza del mercato per la transazione e per la qualità dell’emittente.

I titoli sono stati allocati a fondi (75%) e a banche (24%) con una prevalenza di investitori italiani.