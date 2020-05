“La Cicala e la Formica” sul sito di BPER Banca

(red.) “La Cicala e la Formica” – Special Edition è un nuovo spazio di 10 puntate da 10 minuti sul sito di BPER Banca nel quale l’entomologo Gianumberto Accinelli racconta storie di animali che mettono in pratica le 10 Life Skills individuate dall’OMS.

“La Cicala e la Formica” per quasi 3 anni ha trasformato le filiali di BPER Banca in luoghi di cultura e intrattenimento intelligente attraverso la narrazione di storie del mondo della natura come metafora per spiegare i temi della protezione degli investimenti.

“Da quando il Covid-19 ci ha costretti a passare molto tempo in casa e il web è diventato un po’ la nostra finestra sul mondo, anche BPER ha deciso di evolvere il format originario in qualcosa di nuovo: un’edizione speciale fruibile online da tutti in qualsiasi momento. Questa volta il filo conduttore non ha a che fare con temi bancari, il modo migliore per stare vicini alle persone in questo momento è parlare di loro: le 10 pillole sono infatti ispirate alle 10 competenze che l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di sviluppare per migliorare la qualità della nostra vita. Ad ogni competenza Accinelli ha abbinato un piccolo video racconto, che per qualche minuto ci trasporta lontano dai confini di casa, sulle Alpi o nel deserto australiano. Chi vuole sentire il racconto del coleottero stercorario che ha salvato l’Australia mettendo in pratica la capacità di risolvere problemi o come nel Borneo hanno gestito una situazione di stress arrivando a paracadutare centinaia di gattini, può andare sul sito bper.it e scoprire tutte queste storie”.