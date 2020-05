Bper: trimestre positivo con una redditività operativa vicina ai 600 milioni

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 31 marzo 2020. Ecco le principali evidenze.

I risultati del primo trimestre 2020 confermano la valenza strategica delle operazioni straordinarie completate nel corso del 2019. Infatti, pur in un contesto caratterizzato prima dal rallentamento dell’economia, poi dai primi effetti dell’emergenza sanitaria, il Gruppo BPER ha evidenziato una elevata capacità di generare ricavi (la redditività operativa, pur in presenza di un limitato contributo della finanza, ha sfiorato i 600 milioni di euro), uno stretto controllo dei costi, eccellenti livelli di liquidità e solidità patrimoniale. L’utile netto del trimestre, comunque positivo per 6,1 milioni di euro, risulta fortemente condizionato dalla contabilizzazione di rettifiche addizionali su crediti per circa 50 milioni di euro, quale primo significativo intervento a seguito del peggioramento del contesto macroeconomico causato dall’emergenza sanitaria. Si ricorda, inoltre, che sul trimestre pesa il contributo ordinario, per l’intero 2020, al Fondo di Risoluzione Unico Europeo (“SRF”) per 32 milioni di euro.

– confermata l’elevata solidità patrimoniale del Gruppo con un CET1 ratio Fully Loaded pari al 12,07%. CET1 ratio Phased In al 13,60% con un buffer patrimoniale complessivo di 1,8 miliardi di euro rispetto al requisito minimo fissato dalla Banca Centrale Europea per il 2020

– elevata posizione di liquidità con un indice LCR a 167,9% ampiamente superiore alla soglia regolamentare del 100% e buffer di liquidità per oltre 11 miliardi di euro

– asset quality in miglioramento nel trimestre in presenza di una riduzione dello stock di crediti deteriorati lordi e netti rispettivamente dell’1,1% e del 2,8% dalla fine dello scorso anno. L’NPE ratio lordo si mantiene stabile all’11,1% per effetto del contenimento degli impieghi. In ulteriore miglioramento il default rate che si attesta all’1,5% annualizzato, in riduzione dall’1,7% del 2019

– risultato della gestione operativa pari a 185,5 milioni di euro nel trimestre come differenza tra redditività operativa pari a 596,6 milioni di euro e costi della gestione per 411,1 milioni di euro

– adottate numerose iniziative su tutto il territorio nazionale dove il Gruppo BPER è presente, a fronte dell’emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, volte a contenere i rischi, tutelare la salute di clienti e dipendenti, garantire la continuità operativa dei processi aziendali e attuare misure di sostegno all’economia per privati e imprese.