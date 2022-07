Inflazione al galoppo: Brescia è la quarta città italiana più cara (8,5%)

Brescia. L’inflazione? A Brescia galoppa e tocca l’8,5% nel mese di giugno, piazzando la Leonessa al quarto posto nella classifica delle città italiane, dietro a Trento (+9%), Milano (+9%) e Bolzano (+9,7%).

Per le famiglie bresciane questo si traduce in una spesa aggiuntiva annuale di 2.241 euro, secondo i calcoli dell’Unione nazionale consumatori.

I dati riportato dall’ufficio Statistica di Palazzo Loggia, segnano che, in città, gli aumenti più significatici sono quelli relativi alle voci «Casa, acqua, elettricità e combustibili» (+28,4%) e «Trasporti» (+14,4%).

Nel secondo trimestre 2022 l’impatto dell’inflazione, misurata dall’IPCA, (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea) è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati. Per loro passa dal +8,3% del primo trimestre al +9,8% del secondo trimestre, mentre per quelle più abbienti accelera dal +4,9% al +6,1%. Pertanto, il differenziale di classe si amplia a 3,7 punti percentuali.

Nel mese di giugno 2022 l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell’1,2% su base mensile e dell’8% su base annua (da +6,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare. In un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche, l’ulteriore accelerazione della crescita su base tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7%) e dall’altra a quelli dei Beni alimentari, sia lavorati (da +6,6% a +8,1%) sia non lavorati (da +7,9% a +9,6%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,4% a +5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,0% a +7,2%).