Cassa Integrazione in salita nel Bresciano ad aprile

Brescia. Il ricorso alla Cassa integrazione torna a salire nel bresciano. Ad aprile, le ore autorizzate dall’Inps sono state 2,041 milioni, il dato più alto da luglio 2021 ed in controtendenza rispetto al Paese.

Nei primi quattro mesi dell’anno sono state complessivamente oltre 5 milioni: a pesare sono soprattutto le ore della Cassa Integrazione Straordinaria, passata, in 30 giorni, da 81 mila a 1,375 milioni di ore, in analogia con quanto avvenuto sul territorio nazionale.

Nel bresciano la Cassa ordinaria è passata da 291 mila a 664 mila ore (+128,1%); mentre quelle in Deroga rimane a livelli contenuti passando da 1.720 a 2.335 ore.