“La marca nelle strategie delle imprese”, ne parla Giuseppe Bertoli

Brescia. Venerdì 20 maggio 2022, alle ore 17,30 presso la sede storica di Palazzo Tosio in via Tosio 12, l’accademico Giuseppe Bertoli, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, direttore del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, tiene una conferenza sul tema La marca nelle strategie delle imprese.

L’evoluzione dell’ambiente economico e sociale ripropone con grande evidenza il ruolo della marca nell’ambito del processo di creazione di valore aziendale. In quanto risorsa di fiducia, fondamentale ai fini del vantaggio competitivo e della gestione delle relazioni di mercato, la marca assume infatti una crescente centralità strategica.

Dopo aver inquadrato la rilevanza della marca nell’attuale contesto, l’incontro si propone di delineare le diverse fasi del processo di costruzione della “brand equity” e di prospettare le vie per la sua gestione strategica alla luce delle nuove priorità valoriali manifestate dai consumatori, come per esempio la crescente sensibilità all’etica, al rispetto delle persone e dell’ambiente, all’autenticità, al valore reale di beni e servizi.