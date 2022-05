Bonus bollette, dal Governo 130milioni di euro a Brescia

Brescia. E’ una pioggia di contributi per il bonus bollette quello in arrivo sul bresciano. Ammonta infatti complessivamente a 130milioni di euro lo stanziamento previsto nel “decreto Aiuti” varato dal Governo e che verrà erogato a oltre 651.000 bresciani. Il sostegno è indirizzato a lavoratori e pensionati che percepiscono entrate fino a 35mila euro.

Un contributo che si aggiunge a quello previsto dal Comune di Brescia e che andrà “in soccorso” ai nuclei familiari della città con Isee fino ai 12 mila euro.

Si tratta di un contributo “una tantum” di 200 euro per fare fronte ai rincari energetici.

Per i pensionati bresciani l’accredito del bonus avverrà applicato direttamente sull’ assegno pensionistico e per i dipendenti con i datori di lavoro che potranno recuperarlo al primo pagamento di imposta utile.