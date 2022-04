Contratti telefonici, Codacons: “Penali sono illegittime per decreto”

Milano. Una storia lunga e travagliata quella relativa alle cosiddette “penali”, ossia costi per la disattivazione o recesso da una linea telefonica che molti operatori continuano a richiedere all’utente dopo la conclusione del contratto. Come noto, il Decreto Bersani (L. 40/2007) introdusse il diritto, per i consumatori, di cambiare operatore senza dover sostenere costi legati a penali, comunque denominate; infatti, l’art. 1, comma 3 prevedeva che il consumatore, nei contratti con operatori di telefonia, pay-tv e comunicazioni elettroniche, potesse recedere in qualsiasi momento dal contratto senza sostenere spese non giustificate da costi dell’operatore.

La questione è stata poi affrontata dall’AGCOM, la quale ha chiarito che i costi effettivamente addebitabili all’utente che intenda cambiare operatore possano essere solo: a) costi effettivi sostenuti dall’operatore per trasferire o cessare l’utenza b) in caso di promozione, restituzione di sconti goduti sui servizi e sui prodotti c) pagamento delle rate residue degli apparati venduti insieme ai servizi (es. Modem, telefono cellulare , decoder ecc)

Codacons: “Purtroppo molti operatori telefonici, nonostante le norme siano chiare a riguardo approfittano di questa situazione per far pagare al consumatore costi esorbitanti e non giustificati nel momento in cui l’utente decide di passare ad un altro operatore sul mercato – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – e nella stragrande maggioranza dei casi queste somme non devono essere pagate in quanto non dovute.”