Redditi, cambia la fotografia della ricchezza nel bresciano

Brescia. Cambia la fotografia della ricchezza a Brescia e provincia. Lo rileva il report del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui dati relativi a 730 e a dichiarazioni Iva riferite al 2020.

Il reddito complessivo nazionale ammonta a oltre 865,1 miliardi di euro (-19,4 miliardi rispetto al 2019) per un valore medio di 21.570 euro (-1,1% su base annua).

Spostando i riflettori sulle differenze territoriali, la Lombardia rimane in cima alla classifica (25.331 euro pro capite), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.770). Chiude la graduatoria la Calabria, il cui reddito medio è pari a 15.630 euro, testimoniando la permanenza di significative differenze tra Nord e Sud.

La maggior parte della ricchezza è concentrata nelle mani di pochi: come nel 2019 solo il 5% guadagna più di 55mila euro annui, mentre il 44% degli italiani guadagna meno di 15mila euro, con una crescita del 2% rispetto al 2019.



A Brescia il reddito pro capite 2020 (143.570 contribuenti) si attesta su 23.556 euro, con una variazione rispetto al 2019 di -523 euro. In provincia la media è di 21.703 euro, con una brusca discesa rispetto all’anno pre-pandemia, il 2019 quando era di oltre 22mila euro (-1,6%).

La maggior parte delle dichiarazioni dei redditi bresciane appartengono a lavoratori dipendenti (il 56,6% del totale), il cui reddito medio dichiarato è di 21.848 euro, sopra la media nazionale di 20.720. Un terzo proviene dai pensionati, con un reddito medio di 18.028 euro, inferiore al dato nazionale che è di 18.650 euro.

Ammonta invece a 58.095 nel Bresciano il reddito medio di imprenditori e lavoratori autonomi (calcolato con riferimento ai soli contribuenti che non dichiarano perdite).

L’imposta netta versata dai bresciani nel 2020 è stata di 3 miliardi e 615 milioni di euro, era stata di 175 milioni nel 2019. Scende anche l’addizionale Irpef (96 milioni di euro).

Per quanto riguarda i comuni bresciani, in cima alla lista per ricchezza c’è Padenghe sul Garda dove la dichiarazione media si attesta su 31.864 eurp pro capite, il più “povero” Tremosine (che conferma il trend dei comuni montani) con 15.373 euro e duna contrazione del 12% sul valore delle dichiarazioni presentate al fisco.

Tra i Comuni che pagano di più in termini turistici c’è Limone Sul Garda dove si registra il calo più netto nei redditi medi, con una contrazione del 21%.

Al secondo posto dietro Padenghe si piazza Cellatica (27.066 euro), Collebeato (26.913), Soiano del Lago (26.710), Gardone Riviera (25.708) e Desenzano (24.889). In generale, si registrano redditi medi pro capite più alti nelle zone del Garda e della Franciacorta, mentre a risentire maggiormente delle conseguenze della pandemia, in termini economici, sono le zone di montagna.