Si è conclusa Cosmodonna, “grande successo di pubblico nei 4 giorni della rassegna”

Brescia. Si è chiusa oggi, con un successo su tutta la linea, Cosmodonna, la prima ed unica manifestazione mirata all’universo femminile in un format nuovo, fresco e vincente che si è tenuta dall’8 all’11 aprile presso la Fiera di Brescia.

Keywords: creatività, benessere, piacere e bellezza.

Uno scenario ampio e versatile, per assecondare le esigenze delle consumatrici nel modo più esaustivo possibile, attraverso percorsi esperienziali e progetti inediti.

Nei quattro giorni di fiera sono stati oltre 20.000 accessi – soprattutto donne, ovviamente – arrivati da tutta Italia che hanno riempito le corsie, acquistando e scoprendo i prodotti e i servizi proposti dagli oltre 300 espositori nelle 8 aree tematiche presenti: cosmetica e benessere, abbigliamento, creatività, accessori moda, mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e taste experience.

“Siamo davvero orgogliosi di questo progetto.” dichiara Mauro Grandi, Direttore di Area Fiera. “Lo abbiamo pensato e visto nascere, lo abbiamo sostenuto nonostante i due anni di stop&go dettati dalla pandemia, e ora che lo abbiamo visto realizzato non possiamo che esserne fieri. Cosmodonna è stata la risposta giusta ad un mondo, quello femminile, che sta continuamente crescendo in consapevolezza e assertività, dove le donne possono trovare quello che stanno cercando”.

Durante i quattro giorni di Cosmodonna sono state molte le iniziative messe in campo.

Straordinario è stato l’esito ottenuto dalla Beauty Experience, all’interno della quale Make-up Artists e Hair Stylists di 7 istituti scolastici sono stati a disposizione per truccare, pettinare e “coccolare” gratuitamente le visitatrici, in un bellissimo lavoro di squadra grazie al Coordinamento Enti di Formazione della Provincia di Brescia e all’Assessorato alle Politiche Giovanili, Pari opportunità e Tempi e Orari del Comune di Brescia. Sono state oltre 800 le prestazioni offerte a titolo gratuito.

Da segnalare anche l’esito straordinario ottenuto dal Camper della Prevenzione che ha erogato consulenze gratuite a oltre 260 donne: dalla prevenzione oncologica ai consigli in gravidanza ed allattamento, alle informazioni per mantenersi in forma a tutte le età.

Cosmodonna ha inoltre proposto più di 130 appuntamenti spaziando dalla imprenditoria femminile alla salute, dall’hobbistica ai viaggi, dalla cosmesi alla moda, dall’arte alla sessualità e molto altro.

Una fiera che ha visto una permanenza media delle visitatrici decisamente sopra la media, con gruppi di amiche che hanno trascorso giornate intere all’interno di Cosmodonna.

Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti: www.cosmodonna.it