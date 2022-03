Brescia, plateatici: stop ampliamenti gratuiti, torna la tassa

(red.) Con il 31 marzo, ovvero la cessazione dello stato d’emergenza, anche i bar ed i locali di Brescia torneranno allo stato pre pandemia, ovvero dovranno ridurre od eliminare i plateatici “allargati” e dovranno tornare a versare la tassa di occupazione di suolo pubblico (sospesa causa coronavirus).

Dal 1 aprile cessa dunque l’ampliamento del 50% dei plateatici che già li possedevano e la concessione a quegli esercizi che, essendone privi, non avevano sufficiente spazio all’interno per osservare il distanziamento personale.

Si tratta di un “mancato” gettito per le casse del Comune di Brescia pari a 1,3 milioni di euro, coperti dai ristori statali, ma per i titolari dei locali bresciani si tratta di una situazione che aggraverà ulteriormente la già difficile situazione economica, legata anche ai recenti rincari di luce e gas, del costo del pane e dei carburanti, che incidono in maniera rilevante su costi di gestione delle attività.