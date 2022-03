Carburanti, calano i prezzi: “sconto” valido fino al 20 aprile

(red.) Scende il prezzo dei carburanti, in attesa di recepire il taglio delle accise su benzina (-25 cent/litro), diesel (-25 cent/litro) e Gpl (-4,7 cent/litro) previsto nei decreti pubblicati nella notte in Gazzetta Ufficiale. Le nuove accise sono in vigore da martedì 22 marzo e dovranno ora esserci gli adeguamenti tecnici per l’operatività.

Lo sconto sarà valido fino al 20 aprile.

Venendo al dettaglio del quadro dei prezzi praticati, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self scende a 2,122 euro/litro (precedentemente era 2,137), con i diversi marchi compresi tra 2,103 e 2,156 euro/litro (no logo 2,124).

Il prezzo medio praticato del diesel self cala a 2,103 euro/litro (era 2,122) con le compagnie posizionate tra 2,076 e 2,134 euro/litro (no logo 2,112).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è a 2,253 euro/litro (da 2,257) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,186 e 2,310 euro/litro (no logo 2,173). La media del diesel servito va a 2,239 euro/litro (ieri 2,244) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,185 e 2,289 euro/litro (no logo 2,160).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,887 a 0,910 euro/litro (no logo 0,888). Infine, il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 2,001 e 2,453 (no logo 2,160).