Assolombarda per la Finanza Sostenibile: sfide e proposte per le imprese

(red.) Creare un ecosistema, tra pubblico e privato, che possa attivare strategie che sappiano traguardare la crisi. Nel contesto attuale, la finanza sostenibile contribuisce a mantenere il ruolo di sostegno alle politiche industriali europee e nazionali attraverso regole e processi che permettono alle imprese di rafforzare o avviare il percorso verso modelli di business più sostenibili. Questi i temi al centro dell’evento “Finanza Sostenibile: sfide e proposte per le imprese” che ha avuto luogo nell’Auditorium Giorgio Squinzi nella sede di Assolombarda a Milano. Un’occasione di confronto tra gli attori di sistema, le imprese, gli istituti finanziari, gli enti regolatori, i cittadini, sul tema della Finanza Sostenibile, un asset e un valore ormai irrinunciabile per il sistema Paese. A questo link il position paper sulla Finanza Sostenibile diffuso durante l’evento (https://www.assolombarda.it/servizi/credito-e-mercati-finanziari/documenti/finanza-sostenibile-priorita-eprospettive-per-la-crescita-e-lo-sviluppo-delle-imprese)

“E’ grazie alla finanza sostenibile che possiamo creare un ecosistema che possa permetterci di traguardare la crisi, rendendo premianti le scelte compatibili con la dimensione sociale, ambientale, di governance, in una prospettiva strategica – ha detto il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada, aprendo l’evento. “Così la sostenibilità diventa un volano per il business – ha continuato Alessandro Spada – ma anche un attivatore strategico per la creazione di valore. Dobbiamo leggere la sostenibilità come un’opportunità, per bilanciare, strategicamente e con una visione di lungo respiro, anche gli squilibri geopolitici, di mercato e di scenario internazionale” – ha concluso il Presidente di Assolombarda.

L’evento di oggi è il risultato del lavoro coordinato dal vicepresidente di Assolombarda, con delega a Credito e Finanza, Paolo Gerardini, che ha dato impulso ad un paper che fonde insieme stato dell’arte dei temi ESG e una serie di raccomandazioni ai principali stakeholder del territorio. La finalità è rendere più efficace e pervasivo l’inserimento della sostenibilità nelle linee strategiche dell’impresa e la sua valorizzazione nei confronti della finanza.