Un design bresciano per la prima Casa Funeraria di Reggio Emilia

(red.) E’ stata ultimata in questi giorni la complessa fase di ristrutturazione e ampliamento che ha coinvolto la sede della Croce Verde di Reggio Emilia, con l’introduzione di una nuova area funzionale: la Casa Funeraria. Si tratta della prima struttura di questo tipo sul territorio, a disposizione della comunità; un investimento di circa 2,5 milioni di euro sul futuro della pubblica assistenza e delle Onoranze Funebri che la affiancano.

Dietro al progetto di interior design un binomio tutto bresciano: l’azienda Tecnica Press della famiglia Moretti e il designer Giovanni Tomasini. La storica impresa protagonista nel panorama europeo del settore degli accessori funerari con oltre 40 anni di esperienza, ha trovato in Tomasini, progettista di fama, l’interprete ideale per intervenire su questo moderno complesso architettonico. Al creativo sono stati affidati l’ideazione del concept, la progettazione degli arredi e la direzione stilistica dei lavori.

Il design degli interni predilige il colore bianco e la purezza della luce con una forte presenza di elementi naturali. Negli arredi nulla di sfarzoso, bensì oggetti semplici, tutti 100% Made in Italy.