Vodafone eletta come migliore rete mobile in Italia: il test di CheBanda

(red.) Di recente il blog di Altroconsumo ha pubblicato i risultati del test effettuato dagli utenti dell’app CheBanda. Questa permette di misurare la qualità delle reti mobili e la relativa velocità e, dai risultati di ben 80 mila test condotti nel 2021, la rete Vodafone è risultata essere la migliore in Italia

Vodafone prima in Italia tra tutti gli operatori sul mercato

Il Centro Studi di Altroconsumo effettua ogni anno un report sulla qualità e sulle prestazioni della rete mobile in Italia. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione per i consumatori che li ha coinvolti in prima persona.

Difatti grazie ai test condotti tramite l’App CheBanda le persone hanno verificato di persona la qualità della propria rete. Sono stati eseguiti più di 80 mila test per un coinvolgimento complessivo di ben 23 utenti. In media ogni utente ha svolto almeno 4 test in un anno, consentendo così di raccogliere dati accurati circa la qualità delle reti mobili prese in esame.

Per la rilevazione volta a decretare il miglior operatore mobile sul mercato sono stati presi in considerazione ben quattro parametri, ovvero velocità di download, velocità di upload, qualità della navigazione Internet e qualità della trasmissione di video in streaming. In particolare la qualità della navigazione è stata rilevata attraverso la velocità di caricamento delle pagine web. Quella della trasmissione video, invece, è stata misurata tenendo conto sia della velocità di caricamento dei video che della fluidità della visione.

Il risultato dei test eseguiti

Dai risultati del test è emerso che la rete 4G di Vodafone sia quella capace di offrire migliori prestazioni grazie ad un totale di oltre 26 mila punti, 3ooo in più rispetto al secondo posto in classifica.

Vodafone ha potuto raggiungere questi risultati grazie alle performance rilevate in merito alla velocità media di download su rete 4G, di circa 40 Mbps. Per la velocità di upload, invece, ha sfiorato i 10 Mbps. Entrambi i dati sono anche risultati superiori alla media nazionale che, invece, si attesta sui 35,7 Mbps in download e di 9 Mbps in upload.

Inoltre rispetto allo scorso anno è stato rilevato un miglioramento della velocità di download grazie alle attività di potenziamento delle reti mobili e al calo di traffico in confronto ai picchi raggiunti durante il lockdown. A tale proposito il miglioramento della velocità di download registrata dai test, rispetto allo scorso anno, si è attestato su, 52%.

Come è stato svolto il test di CheBanda?

Per valutare la qualità della navigazione il test proposto agli utilizzatori dell’app CheBanda si è basato sul tempo di caricamento delle pagine web e sulla capacità della rete di garantire la miglior visualizzazione possibile dei contenuti della navigazione. I risultati sono stati sufficientemente soddisfacenti se consideriamo che i tempi di caricamento si mantengono al di sotto dei 10 secondi e che per i clienti Vodafone il test ha dato risultati positivi nel 96% dei casi.

Infine riguardo il parametro della qualità della visione di video in streaming l’app ha calcolato i tempi di caricamento ed il buffering. I test condotti su Vodafone hanno rilevato che la qualità di visione è decisamente buona perché i tempi di caricamento si aggirano entro i 12 secondi nell’83% dei casi. Il risultato, in questo caso, si è posizionato secondo ma ad un solo punto percentuale dall’operatore che si è guadagnato il primo posto.

Vodafone in Italia: i risultati geografici

L’app CheBanda ha potuto rilevare anche dati geografici rispetto alle prestazioni. Secondo i risultati che riguardano Vodafone l’operatore risulta essere il migliore in 12 delle 16 regioni per le quali è disponibile un set di dati completi sulle performance testate. Inoltre ha raggiunto il medesimo risultato in ben 6 delle 8 principali città italiane.

Per chi volesse valutare le performance del proprio operatore è sempre possibile scaricare gratuitamente CheBanda sia su Android che su iOS. Grazie a quest’app puoi fare un test approfondito della rete mobile e indicare una serie di informazioni che aiutano CheBanda a raccogliere dati sempre più completi.