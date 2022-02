Brescia: i numeri del gioco e la situazione attuale sul riordino

(red.) L’aumento del fenomeno del gioco in Italia nel 2021 ha visto cifre considerevoli anche nella provincia di Brescia. I dati nazionali complessivi elaborati da Agimeg (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco) su quelli forniti dai concessionari e dal Dipartimento delle Finanze del MEF parlano di una raccolta totale nazionale del comparto del gioco d’azzardo legale di 110 miliardi, di cui 2 miliardi a Brescia, in aumento rispetto al 2020, quando la raccolta era stata di 88 miliardi complessivi, con 1,6 miliardi nella provincia lombarda.

I dati del 2021, se letti in comparazione a quelli relativi al 2019, contenuti nel “Libro Blu” , ovvero il documento ufficiale redatto dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM, ex AAMS), parlano di una ripresa e di un nuovo allineamento ai numeri registrati prima dell’emergenza sanitaria.

Il primo periodo della pandemia ha infatti influito, nel 2020, sulla diminuzione nazionale del 20% della raccolta complessiva nel settore, a causa del lockdown e della chiusura temporanea delle sale da gioco e delle sedi fisiche.

A questo dato va intersecato quello relativo al gioco a distanza legale, che invece nel 2020 ha visto una crescita del 39% (assorbendo, di fatto, l’utenza territoriale) e che ha probabilmente contribuito anche ai numeri totali – fisico e online – del 2021.

Va specificato prima di tutto che i dati considerati riguardano soltanto le piattaforme legali, poiché anche il gioco online è gestito da ADM, la quale, a seguito di una richiesta di concessione e dei controlli da parte degli ODV (Organismi di Verifica), decide quando i casino online sicuri sono autorizzati ad operare, rilasciando una licenza contraddistinta da un numero a cinque cifre che deve essere ben visibile sul sito, insieme al logo ufficiale dell’Agenzia.