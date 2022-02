Tecnologia e finanza: quali sono le app più utili in un contesto lavorativo

(red.) La crescente digitalizzazione degli ultimi 20 anni ha reso necessaria una costante attività tecnologica in qualsiasi aspetto della nostra vita: dalla sfera privata a quella professionale, passando per l’ambito sociale, tutto si comunica attraverso il web.

Ecco perché i contesti professionali si sono aperti sin da subito a questi nuovi canali di comunicazione, anzi, proprio per la loro interazione comunicativa si parla di interazione multicanale non solo nel settore del marketing ma anche in quello personale e professionale in senso stretto. Comunicare significa anche cercare e dare informazioni, l’innovazione tecnologica in questo ha offerto un valido aiuto in tutti i settori del mercato.

Prima furono i software e poi si trasformarono in app, utili, indispensabili, necessarie per un contesto professionale al punto da essere le aziende, in primis, a chiedere di scaricare una determinata app e creare un profilo social: ecco quali sono quelle più utili a livello professionale.

Dropbox: avere sempre tutti i dati a portata di clic

Semplicemente, questione di dati ma soprattutto informazioni da poter gestire, sincronizzare, importare ed esportare sempre, in qualsiasi momento, durante la propria produttività professionale e in qualsiasi luogo, un’app che consente di essere sempre operativi. Con Dropbox non c’è più bisogno di memorie esterne, chiavette USB, fogli, fascicoli e quant’altro: tutti i documenti sono sempre a portata di clic.

Registro LEI: un mercato più trasparente

Chiunque possieda un’attività finanziaria o commerciale conosce il codice LEI cos’è , perché consente di reperire informazioni per l’identificazione univoca di qualsiasi persona o ente, chiunque abbia effettuato transazioni finanziarie o economiche sul web. Questa app consente di reperire informazioni sulla persona giuridica che si muove finanziariamente sul mercato e aumenta la trasparenza delle transazioni.

Facebook, Instagram, Tik Tok: ottenere maggiore visibilità

Certo queste app nascono come semplici software di intrattenimento, scambio di foto o video artistici ma ben presto sono diventate indispensabili per qualsiasi attività commerciale (perché no) anche finanziaria. Dal brand quotato a Wall Street alla piccola macelleria di quartiere, chiunque è online e il motivo è molto semplice, si traduce con una sola parola: visibilità. Le app dei social network racchiudono tutti i canali di comunicazione esistenti, sulla faccia della terra, per questo a livello professionale sono più che indispensabili.

WordPress per gestire e aggiornare il sito web aziendale

Se in passato rappresentava un programma base per scrivere, oggi è diventato un vero e proprio CSM utile per tutte le aziende che devono creare la propria eCommerce attraverso il sito web e il blog. Non solo è un ausilio efficace per creare e gestire i siti aziendali ma consente anche di sviluppare la creatività con presentazioni in power point, un’app davvero utile nel contesto professionale.

Google Documenti per migliorare la produttività

App indispensabile per le riunioni online e per agire in team, lavorarando anche a distanza attraverso la rete internet. Particolarmente utile per lo scambio di dati e file, è perfetta per migliorare la produttività e condividere le modifiche, le idee e qualsiasi cosa utile, senza sovrapporsi in contesti più disordinati che potrebbero rallentare la produttività.