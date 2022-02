Startup, come candidarsi all’acceleratore SkyDeck Europe

(red.) Avviata la call per le startup italiane ed europee che verranno selezionate per partecipare ai programmi di accelerazione di SkyDeck Europe, Milano, il progetto lanciato a dicembre dall’acceleratore dell’Università di Berkeley ‘UC Berkeley SkyDeck’, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory, e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease. Il programma si svolgerà nella prima sede europea di SkyDeck, a Milano, nel contesto di MIND Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo.

Le startup avranno tempo fino al 28 febbraio per candidarsi a questo link: https://www.f6s.com/batch-14-berkeley-skydeck

Berkeley SkyDeck, Cariplo Factory e Lendlease, poi, procederanno alla valutazione e alle interviste con le startup entro il 30 aprile mentre il programma di accelerazione avrà inizio il 2 maggio. Nel corso di questo percorso le startup selezionate avranno la possibilità di confrontarsi con uno dei migliori acceleratori della Silicon Valley, accederanno a un programma di 6 mesi, ai finanziamenti di SkyDeck Europe Fund e avranno anche l’opportunità di presentare il proprio progetto agli investitori durante il Demo Day. Le startup, infine, potranno partecipare al Berkeley SkyDeck Global Innovation Showcase.

RAFFORZARE ECOSISTEMA CON COLLABORAZIONE DIFFUSA – La nascita di SkyDeck Europe, Milano, resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, è volta alla creazione di un forte ecosistema europeo di imprese innovative e si prefigge, da un lato, di assimilare metodologie e best practice per la valorizzazione della ricerca grazie alla collaborazione con l’Università della California, Berkeley, dall’altro, di rafforzare l’ecosistema locale mettendo a fattor comune le competenze delle Università e degli incubatori del territorio attraverso un modello di collaborazione diffusa che avrà come risultato finale un incremento dell’attrattività dell’ecosistema a livello internazionale.

ACCOMPAGNARE CRESCITA START UP – L’obiettivo del programma di accelerazione è quello di accompagnare la crescita di startup nel triennio di attività, garantendo anche il collegamento con qualificati operatori finanziari in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity. Lendlease, in parallelo, sta lavorando alla creazione di un fondo di investimento privato per finanziare direttamente le startup nelle fasi di accelerazione e scaleup.

GUIDESI: CONTRIBUTO FODAMENTALE DI REGIONE LOMBARDIA – “Regione Lombardia – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – ha deciso di sostenere convintamente questo programma con 1,5 milioni di euro perché è un’iniziativa in grado di dare una spinta all’innovazione nei settori strategici migliorandone la competitività, catalizzando e valorizzando l’ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni e diventando un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove competenze e di attrattività per nuovi talenti e nuove start-up in Lombardia affinché possano diventare imprese operative. Confermando il nostro primato nazionale ci candidiamo a diventare la ‘casa’ delle start up a livello europeo”.

FONDAZIONE CARIPLO: PROTAGONISTE LE UNIVERSITÀ – “Siamo felici di questa iniziativa – commenta Carlo Mango, Direttore dell’Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo – che porta un’eccellenza globale come Berkeley SkyDeck a collaborare con le nostre università e il nostro ecosistema dell’innovazione”. “Per questo – continua – Fondazione Cariplo ha lanciato il bando per le Università del territorio che potranno così partecipare al programma di accelerazione delle startup, fornendo competenze, promuovendo workshop e testimonianze di key speaker e garantendo l’accesso a laboratori che possano consentire la crescita delle idee imprenditoriali”.

CARIPLO FACTORY: MILANO HUB PER TUTTA L’EUROPA – “SkyDeck Europe Milano – dichiara Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory – mira a diventare l’hub di riferimento per le startup di tutta Europa. Grazie ad advisor di altissimo livello, una solida rete di partner accademici e aziendali e un fondo dedicato, l’acceleratore rappresenterà un game changer per l’ecosistema europeo”.

SKYDECK: SI POTRÀ IMPARARE DAI NOSTRI PROGRAMMI – “Siamo entusiasti – afferma Caroline Winnett, Executive Director di SkyDeck – di portare SkyDeck in Europa. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’enorme crescita della qualità e della quantità di startup europee che si rivolgono a SkyDeck per avere un canale diretto con la Silicon Valley. “Con il nuovo programma che ha base a Milano – sottolinea – possiamo avvicinarci a queste realtà innovative, offrendo loro l’opportunità di imparare dai nostri migliori programmi, ma senza dover viaggiare fino all’altro lato del mondo”.

LENDLEASE: MIGLIORI PRATICHE INTERNAZIONALI – “Oggi – spiega Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe di Lendlease – assistiamo al lancio di un progetto in cui crediamo molto che rappresenta anche un tassello fondamentale dell’ecosistema MIND”. “SkyDeck – spiega – porta le migliori pratiche internazionali per spingere l’innovazione in Italia e in Europa. Con questo obiettivo condiviso, a breve lanceremo il primo fondo di venture capital dedicato alle startup, che coinvolgerà capitale istituzionale nazionale ed estero”.

SKYDECK: OPPORTUNITÀ PER START UP EUROPEE – “Da oggi – aggiunge Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Chair of Faculty Advisors di SkyDeck, professore di ingegneria elettrica e scienze informatiche presso la University of California, e co-fondatore di Cadence e Synopsys – molte più startup europee avranno l’opportunità di partecipare all’acceleratore internazionale dell’Università di Berkeley, per sviluppare i propri progetti d’innovazione e avere un impatto positivo in tutto il mondo”.

Per ulteriori informazioni: https://www.cariplofactory.it/en/skydeck-europe-milano/