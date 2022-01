Mercato auto Brescia: bene rispetto al 2020, ma ancora in calo sul 2019

(red.) Risale il mercato auto, ma i dati non sono riusciti ancora a compensare le gravi perdite registrate nel 2020, a causa della pandemia. Il settore automotive, ad ogni modo, ha iniziato un percorso di risalita che fa ben sperare per l’immediato futuro, e in un’ottica di ulteriore incremento previsto per il 2022. Tra le città che si sono fatte notare si trova proprio Brescia, la cui situazione verrà approfondita qui di seguito.

Il mercato automobilistico a Brescia: com’è andato l’ultimo anno

Se si considerano i primi due mesi del 2021, il mercato automotive bresciano ha messo a segno dei numeri importanti. Nella fattispecie, si parla di un totale di immatricolazioni pari a 5.380 unità, dunque quasi al livello dei primi 2 mesi del 2020 (5.865 unità immatricolate). Anche se in apparenza potrebbe sembrare una notizia non positiva, in realtà – data la situazione attuale dell’intero comparto – questi numeri portano una ventata d’aria fresca al settore. Soprattutto se si fa un confronto diretto con altre città dello Stivale, ben al di sotto di queste cifre.

Una tendenza del -7%, infatti, può essere accettata senza troppe remore e, come detto, rappresenta comunque un punto di partenza per una ripresa che dovrebbe partire proprio quest’anno. Se si allarga il discorso ai modelli più venduti, a Brescia continua il dualismo fra Volkswagen e Fiat, che si giocano la testa della classifica. Attualmente è la Fiat ad aver piazzato i colpi più importanti, mettendo la freccia e superando nuovamente la casa automobilistica tedesca. Infine, è bene ricordare che Brescia è una delle città più importanti per quel che riguarda il peso a livello nazionale nel comparto delle auto.

Consigli utili per l’acquisto di un’auto

Quando si compra un’auto bisogna sempre procedere con cautela, valutando per bene l’investimento prima di prendere una decisione vincolante. Si parla ovviamente dei costi, e più in particolare della necessità di definire un budget massimo e di non superarlo.

Per quel che riguarda le spese, è importante valutare anche il peso dei costi dell’assicurazione auto. Per fortuna, il mercato abbonda di opzioni ed è anche possibile effettuare un confronto, così da poter scegliere l’assicurazione online più conveniente e più in linea con le proprie esigenze. È altrettanto importante valutare le necessità reali, chiedendosi se è il caso di comprare adesso l’automobile, o se questa spesa può essere rinviata.

In secondo luogo, il consiglio è di valutare con attenzione i costi di manutenzione: questi, infatti, alla lunga possono impattare parecchio sulle spese totali affrontate ogni anno per la propria vettura nuova. Un altro passaggio cruciale, per scegliere l’automobile, è lo studio delle varie opzioni in termini di motorizzazione. Se si ha un buon budget, si consiglia di optare per l’elettrico.

I 3 errori più comuni quando si acquista un’auto nuova

Uno tra gli errori più frequenti, che viene fatto da tutti coloro che scelgono di comprare un’auto nuova dandone una usata in permuta, è quello di prestare poca attenzione a quest’ultima. Molto spesso, infatti non si cerca in alcun modo di presentare la propria macchina curata e ben pulita . Niente di più sbagliato poiché portarla dal concessionario nello stato migliore possibile potrebbe influire su una valutazione maggiore.

Un altro errore riguarda la valutazione dell’auto solo in relazione al brand. Ci sono alcuni marchi di auto che sicuramente hanno un prestigio più elevato, ma quando si acquista un’auto nuova bisogna porre attenzione a non farsi condizionare in maniera eccessiva dal suo fascino.

Infine, un ultimo errore è legato alla fretta. La fretta rappresenta una cattiva consigliera: un concetto però che vale sia per i prodotti meno costosi e più comuni, ma anche e soprattutto per l’acquisto di un’auto.