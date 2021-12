Natale e tredicesima, si torna ai livelli pre Covid?

(red.) Natale e tredicesima, un connubio quasi scontato, pensando ai regali da mettere sotto l’albero, che, in queste festività natalizie alle porte, nonostante la pandemia ancora in corso, potrebbero tornare ai livelli pre Covid del 2019, quando le spese arrivarono a toccare 9 miliardi di euro. Almeno, secondo le stime della Cgia di Mestre.

Nelle tasche di 33,8 milioni di italiani arriveranno infatti 33,928 miliardi di euro, parte dei quali, tuttavia, serviranno per pagare tasse, bollette e rate dei mutui.

L’importo della tredicesima sarà calcolato sulla base della pensione media mensile divisa per 12. Chi è andato in pensione dopo gennaio 2021, cioè, riceverà una somma ridotta.

Oltre ai pensionati, la tredicesima spetta anche a 17,746 milioni di italiani che svolgono un lavoro dipendente. Il totale dell’ammontare lordo della mensilità extra è stimato da Cgia in 45,731 miliardi di euro.

Di questi, 11,803 miliardi rimarranno nelle casse pubbliche come ritenute Irpef.

Il 18,1% dei percettori, pari a oltre 6,1 milioni, sono cittadini della Lombardia.

Seguono, distanziati, i residenti in Lazio (3,256 milioni) e in Veneto (poco meno di 3 milioni).

Le tredicesime dei lavoratori dipendenti arriveranno nelle settimane successive.

Nel settore pubblico, la cifra rientra invece nel cedolino paga di dicembre, i cui versamenti sono abitualmente effettuati verso il giorno 20 del mese. Secondo l’Ufficio studi Cgia, i commercianti hanno beneficiato anche dell’opportunità del “black friday”, iniziativa, introdotta da pochi anni anche in Italia, che sta portando a spalmare anche gli acquisti natalizi su un periodo più lungo.

Nelle previsioni degli artigiani mestrini, si dovrebbe confermare l’orientamento verso le categorie di beni tradizionalmente legati al Natale, così come emerso anche in un’indagine di Confartigianato Brescia, ovvero alimentari, giocattoli, prodotti tecnologici (compresi gli abbonamenti alle piattaforme streaming), libri, abbigliamento e scarpe e articoli per la cura della persona. Molti regali, compresi i buoni acquisto, dovrebbero anche essere acquistati online. A rischio restano invece, per il timore di restrizioni, viaggi e biglietti per spettacoli e concerti.