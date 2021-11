DentrocasaExpo passa al gruppo BolognaFiere

(red.) Events Factory Italy, la società del gruppo BolognaFiere, ha acquisito Dentrocasa Expo, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor. Passaggio di proprietà quindi per il grande evento bresciano che per 8 anni è stato ideato e organizzato dalla casa editrice Principemedia. Il passaggio di testimone è stato siglato questo venerdì 19 novembre in conferenza stampa e sono state presentate le attività di Dentrocasa Expo 2021 – Brescia, 27, 28 novembre – 3, 4 e 5 dicembre.

“Porteremo il nostro know-how fieristico a servizio del settore e non ultimo, della città di Brescia”, ha detto Donato Loria di Events Factory Italy. “La nostra presenza, nel mondo dell’arredo e del design, è iniziata con ‘All around work’ a Milano (evento b2b). Oggi arricchiamo il nostro panorama fieristico con un evento rivolto al pubblico. Il settore arredo è stato tra i più colpiti dalla pandemia ma oggi si rivela una positiva crescita a doppia cifra del mercato e quindi siamo entusiasti di cogliere l’occasione di far partire da Brescia nuove opportunità di sviluppo economico, sia per la nostra azienda che per il comparto ad esso legato”.

Dentrocasa Expo tornerà quindi il 27, 28 novembre, il 3, 4 e 5 dicembre al Brixia Forum a Brescia in una versione ancora più ricca. Orari: venerdì, dalle 17 alle 22,00; sabato e domenica, dalle 10.00 alle 20.00. Per partecipare, i visitatori dai 12 anni in su, dovranno mostrare il Green Pass o il tampone antigenico risultato negativo nelle ultime 48 ore.