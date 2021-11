Torbole, Farco acquisisce il 60% di Expa Fire Barriers

(red.) Importante novità per il Gruppo Farco di Torbole Casaglia (Brescia): nei giorni scorsi è stata formalizzata l’acquisizione (60%) della società Expa Fire Barriers srl di Bagnolo Mella.

Dei soci fondatori di Expa srl, rimane nel Consiglio di Amministrazione – con il ruolo di Presidente – Giuseppe Zecchini, punto di riferimento tecnico-organizzativo della società, mentre Enrico Ragni esce dalla compagine societaria per raggiunti limiti di età.

Un passo importante per il gruppo Farco, riferimento sul territorio bresciano (e non solo) per la sicurezza sul lavoro, i sistemi antincendio, la formazione e la sorveglianza sanitaria.

“Con l’acquisizione di Expa Fire Barriers, attiva dal 1994, facciamo una scelta strategica nel campo dei servizi antincendio – dichiara Roberto Zini, presidente Farco Group e vicepresidente di Confindustria Brescia –. L’esperienza di Expa è vastissima nella realizzazione della compartimentazione antincendio, ossia la protezione passiva, antincendio, attraverso la realizzazione di pareti, la fornitura e la posa in opera di porte e portoni tagliafuoco, la realizzazione di rivestimenti di strutture in ferro e di controsoffitti a membrana e barriere passive con relativi sistemi certificati per la resistenza al fuoco. Crediamo possa essere vincente la somma delle competenze di Expa srl con quelle di Farco srl, operativa dal 1985 con una forte specializzazione nei servizi e nelle forniture di prodotti e impianti antincendio. Oggi più che mai, infatti, è necessario fare sistema, costruendo sinergie tra attori diversi, per poter rispondere alle esigenze delle imprese, sempre più alla ricerca di un unico interlocutore che possa assisterle dalla valutazione dei rischi alla progettazione e realizzazione di soluzioni ‘chiavi in mano’”.

Farco Group, organizzato in 4 società (Farco, Sintex, Sinermed ed Eost) e con 107 collaboratori attivi, nel 2020 ha superato i 10 milioni di ricavi, ai quali va aggiunto il fatturato di Setam srl (1,2 milioni), acquisita a fine 2020.

Soddisfazione anche per Expa Fire Barriers, che da tempo sentiva l’esigenza di diversificare le prestazioni sempre più richieste dai clienti e interconnesse ai temi della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e al grande tema della prevenzione incendi.

“L’ingresso in Farco Group soddisfa intenzione e aspirazioni – ha commentato Giuseppe Zecchini, fondatore della società di Bagnolo Mella –. La scelta di collaborare con Farco Group è decisiva per il futuro e la continuità aziendale di Expa, che sarà così in grado di efficientare i servizi già erogati e strutturarne di nuovi, ampliando anche il target dei nostri clienti”.

Nel team di gestione di Expa srl, Farco Group inserisce anche il giovane Lorenzo Zini, con il compito di sviluppare le sinergie e raccordare le varie competenze e professionalità del Gruppo.

Farco Group è stato recentemente riconosciuto nell’ambito del Welfare Index PMI, che ha visto il gruppo premiato al secondo posto nel settore “Industria e Servizi”, per la categoria “Valore al femminile: attenzione alle esigenze di vita e di carriera delle donne”, Welfare Champion tra 105 imprese premiate sul territorio nazionale.