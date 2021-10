Cisl con Confindustria Brescia: “Giusta l’idea del tavolo per il Pnrr”

(red.) “Molto bene la proposta di Confindustria Brescia per un’azione concertata, una progettualità condivisa del sistema Brescia, per meglio utilizzare le risorse del PNRR. La concertazione e la partecipazione sono da sempre per la CISL basi fondamentali della propria azione sindacale e sociale. In una società in continua e rapida trasformazione, quella di un tavolo provinciale permanente di confronto, è richiesta che attendeva sa tempo riscontro. Oggi dobbiamo cogliere l’occasione che il PNRR offre al territorio bresciano. Fondamentale sarà generare e rigenerare un’offerta formativa continua delle persone che lavorano e studiano, il famoso “capitale umano”. Farsi trovare pronti vuol dire modificare tutti i nostri comportamenti, portare al tavolo proposte e ragionamenti partendo da un’analisi condivisa, per quanto severa possa essere. CISL Brescia è pronta a partecipare al tavolo di confronto che potrebbe avere come sede la Camera di Commercio di Brescia”.