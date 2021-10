Inps, il consiglio di vigilanza approva l’assestamento al bilancio di previsione

(red.) Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps, presieduto da Guglielmo Loy, nella riunione del 12 ottobre ha approvato, all’unanimità, ed in via definitiva, la nota di assestamento al bilancio preventivo dell’INPS per l’esercizio 2021.

I principali risultati del Bilancio sono stati determinati sulla base del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2021 e non può tener conto, invece, della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberato dallo stesso Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2021.

I risultati della Nota di assestamento 2021 approvato si riassumono in:

• 8.600 milioni di disavanzo finanziario di competenza (-1.448 milioni rispetto al consuntivo 2020);

• 230.844 milioni di entrate contributive, (+5.694 milioni rispetto al consuntivo 2020);

• 363.458 milioni di prestazioni istituzionali, (+3.941 milioni rispetto al consuntivo 2020). In particolare, la spesa per prestazioni pensionistiche è risultata pari a 241.334 milioni (+4.649 milioni rispetto al consuntivo 2020);

• 15.462 milioni di disavanzo economico di esercizio (+9.738 milioni rispetto al disavanzo di 25.200 milioni del consuntivo 2020);

• 904 milioni di disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2021 (la situazione patrimoniale netta al 31 dicembre 2020 risultava positiva per 14.559 milioni di euro).