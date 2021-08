Supermercati L’Alco, all’asta otto negozi all’ingrosso

(red.) Vanno all’incanto otto negozi all’ingrosso del gruppo bresciano di supermercati L’Alco (due nel bresciano, a Lonato e Rovato), con un prezzo base d’asta di 31 milioni e 700mila euro.

La pubblicazione del bando è fissata per la prossima settimana ed il termine per gli eventuali investitori è il 30 settembre .

Attualmente sono 230 gli addetti che si trovano in cassa integrazione straordinaria “a zero ore” e per i quali si è accesa la speranza di poter tornare al lavoro stante l’interesse manifestato dalla catena Migross all’acquisizione della società l’Alco Grandi Magazzini spa, attualmente in concordato.

A fine marzo 2021 il gruppo L’Alco di Rovato (Brescia), che comprende L’Alco Spa, Alco Grandi Magazzini e Centri Commerciali Spa, aveva chiuso, in via temporanea, tutti i punti vendita a marchio Altasfera.