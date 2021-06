Fibra ottica nelle scuole, 20 bresciane sono già coperte da Intred

(red.) La società bresciana di telecomunicazioni Intred del cofondatore e amministratore delegato Daniele Peli è al lavoro per connettere tutte le scuole lombarde alla fibra ottica. Si tratta di uno dei sette lotti del bando – quello lombardo e bresciano in modo specifico di 40 milioni di euro – aggiudicato dalla Infratel a Intred per un piano che prevede la fornitura di internet ad alta velocità a 4.500 scuole entro il 2024. Allo scorso 31 marzo si sono già completati i lavori per quanto riguarda venti istituti della nostra provincia, di cui 14 in città, 4 a Manerbio e 2 a Ghedi.

L’obiettivo che il bando prevede di raggiungere è di arrivare a 680 scuole lombarde entro settembre del 2021, a 1.122 entro la fine dell’anno, a 2.735 scuole entro aprile 2022, 3.761 entro aprile dell’anno successivo e le ultime entro lo stesso mese di aprile del 2024. Il piano comprende connessioni in fibra ottica a un Gigabit, sistemi di sicurezza e installazione delle reti wifi, oltre alla manutenzione. Dello stesso bando a livello nazionale, per un totale di quasi 274 milioni di euro, fanno parte anche Fastweb e Tim che hanno ottenuto i lavori per il resto delle altre regioni, mentre alcune escluse punteranno a farlo “in casa”.