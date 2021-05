Cig cala nel bresciano: meno 2 milioni di ore in aprile. E’ la ripresa del lavoro

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 20 maggio, l’Inps ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sulle ore di cassa integrazione concesse nel corso del mese di aprile. E l’aspetto positivo riguarda anche la nostra provincia di Brescia visto che la ripresa delle attività produttive, a partire dal settore manifatturiero, ha portato a un forte rallentamento degli ammortizzatori sociali. E’ il segno che la ripresa sta procedendo bene.

Nel corso del mese di aprile l’Inps ha autorizzato alle imprese bresciane 1,938 milioni di cassa integrazione, di cui la maggior parte in deroga per oltre 1,149 milioni. Si tratta di un dato in forte calo e soprattutto del più basso dall’inizio della pandemia. Infatti, a marzo 2021 erano state concesse oltre 9 milioni di ore e tra febbraio e gennaio oltre 2 milioni e 5 milioni di ore di “cassa”. Per quanto riguarda aprile, 662 mila sono le ore di cassa integrazione ordinaria e 126 mila di straordinaria.