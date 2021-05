Banco di prova delle armi di Gardone Vt, boom dei test nei primi 4 mesi del 2021

(red.) Ieri, giovedì 20 maggio, a Gardone Valtrompia, nel bresciano, è stata presentata l’attività del primo quadrimestre del Banco nazionale di prova delle armi, l’unico ente accreditato per certificare le armi in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno e fino al 30 aprile, come hanno detto il presidente Aldo Rebecchi e il direttore Emanuele Paniz, si è arrivati a oltre 357 mila armi provate. Un vero e proprio record dopo che nello stesso periodo del 2019 si era arrivati a circa 100 mila in meno, mentre sul 2020 rappresenta un guadagno di oltre 197 mila armi testate.

Il motivo di questo boom? Sicuramente incidono gli Stati Uniti, il mercato maggiore per le commesse, dopo anche che il nuovo presidente Joe Biden ha annunciato una stretta sulla vendita delle armi. E questo ha portato ad aumentare gli ordini per fare scorte. Anche il mese di maggio sta procedendo bene, visto che al momento ogni giorno vengono testate fino a 4 mila armi.

Per quanto riguarda il primo quadrimestre appena trascorso, si sono provate oltre 176 mila armi lunghe da caccia e sportive, più di 86 mila corte sportive e comuni, circa 53 mila repliche e armi ad avancarica, 39 mila armi sciolte e quasi 2 mila parti sciolte. Quest’anno e il prossimo saranno importanti per il Banco di prova tra la revisione dell’Assemblea di partecipazione e del Consiglio di amministrazione e i lavori alla sede per un importo di 200 mila euro.