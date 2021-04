Supermercati L’Alco, Conad formalizza interesse per punti vendita

(red.) Nel prossimo mese di maggio saranno portati al tribunale fallimentare di Brescia i piani di concordato del gruppo L’Alco che possiede una serie di supermercati anche in provincia di Brescia. E nel frattempo, su questo fronte, c’è ora l’interesse ufficiale da parte di Conad a rilevare una ventina di punti vendita, che sarebbe motivo anche di un futuro migliore per oltre 350 addetti.

Il gruppo Conad ha formalizzato l’interesse e ora ci sarà un incontro con i sindacati per parlare di ammortizzatori sociali anche per i lavoratori che a fine marzo hanno incassato la fine della cassa integrazione Covid.

Nel corso di questa settimana in tribunale L’Alco presenterà la richiesta per l’ammissione al concordato preventivo o per ristrutturare il debito, così come per la Gestione Centri Commerciali spa. Era già arrivato il via libera alla richiesta per L’Alco Grandi Magazzini spa e per L’Alco spa.