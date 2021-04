Ubi Banca, finisce qui. Ok al bilancio 2020 prima di entrare in Intesa

(red.) Ieri, venerdì 9 aprile, l’assemblea di Ubi Banca ha approvato il bilancio del 2020 che registra un utile di 254 milioni di euro netti. Questo è stato l’ultimo atto prima che si chiuda proprio l’esperienza del gruppo di credito nato nell’aprile del 2007 e che da lunedì 12 aprile sarà concretamente inglobato da Intesa San Paolo. Nel corso di questo fine settimana sarà terminata l’operazione per il passaggio definitivo che vedrà Intesa contare su 15 mila dipendenti, 2,4 milioni di clienti, 1.000 filiali e 2,6 milioni di conti correnti.

Soddisfazione, per l’operazione che si sta compiendo, arriva dall’amministratore delegato di Intesa San Paolo Gaetano Miccichè. E anche il presidente di Ubi Banca Paolo Grandi ha parlato di come “l’acquisizione di Ubi da parte di Intesa è stata una delle operazioni più importanti degli ultimi anni a livello internazionale. L’Assemblea di Ubi ha approvato il bilancio 2020 dal quale risultano evidenti la solidità dei fondamentali e le elevate professionalità e competenze, elementi che hanno facilitato il completamento del processo di integrazione nei tempi previsti per costituire un Gruppo che si consolida ai vertici europei del settore bancario”.

E l’esperienza finale di Ubi Banca incide anche sulla storia bresciana e come azienda da sponsorizzazione. Oggi pomeriggio, sabato 10 aprile, alle 14 al Rigamonti il Brescia contro il Pescara vestirà per l’ultima volta la maglia che porta il marchio di Ubi Banca. La nuova esperienza di Intesa San Paolo si svilupperà dal 28 aprile con l’assemblea.