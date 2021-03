Vertenza L’Alco, Conad interessata a rilevare 19 supermercati

(red.) Continua a regnare l’incertezza e la preoccupazione tra i dipendenti dei supermercati che fanno parte del gruppo L’Alco. Quindi, i punti vendita di Eurospar, Despar e Interspar che sono presenti anche nella nostra provincia di Brescia. La catena L’Alco ha presentato la richiesta di concordato preventivo e sul futuro c’è in corso una trattativa proprio per quanto riguarda gli addetti. Su questo fronte, come riporta anche il Giornale di Brescia, Conad che nel 2019 ha rilevato la catena di supermercati di Auchan, sarebbe interessata ad acquistare metà dei 40 punti vendita lombardi.

E tra questi ci sarebbero anche supermercati nella nostra provincia, ma non è chiaro quali siano. In ogni caso entro sabato ci sarà una chiusura temporanea di alcuni supermercati, mentre fino alla fine di marzo resteranno aperti solo tre negozi della Gestione Centri Commerciali per terminare la merce in magazzino e prima della chiusura.

Della vertenza, insieme ai sindacati, si stanno occupando anche la prefettura di Brescia e la Regione Lombardia per dare maggiori certezze agli addetti ancora in attesa di tre mesi di arretrati e della tredicesima di dicembre. Senza dimenticare che il 31 marzo scade la cassa integrazione Covid.