AB investe nell’efficientamento energetico delle Pmi

(red.) Accelerare verso la transizione energetica supportando in modo diretto un serio processo di efficientamento delle piccole e medie imprese è l’importante obiettivo di AB, la multinazionale bresciana (casa madre a Orzinuovi, oltre 1000 dipendenti, filiali in tutto il mondo) leader nel settore della valorizzazione energetica da fonti rinnovabili, che sta allargando il proprio raggio d’azione dalla cogenerazione alla produzione di biogas e biometano, fino al fotovoltaico.

E’ stato infatti confermato in questi giorni l’investimento della società di noleggio AB Fin-Solution (società di AB che si occupa della locazione operativa di impianti prodotti dal Gruppo) nel campo degli impianti fotovoltaici mediante la sottoscrizione di una quota importante nel Crowdfunding lanciato lo scorso 12 febbraio da Noleggio Energia, Pmi innovativa specializzata nel noleggio alle piccole e medie imprese italiane di beni di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico in primis) facendo efficienza energetica.

Questo investimento si affianca alla recente sottoscrizione da parte di AB di quote nella neo-costituita Società cooperativa Verdemetano, che ha tra i principali obiettivi la valorizzazione delle produzioni in ambito agricolo di bioLNG (biometano in forma liquida) e bioGNC (biometano compresso) e conferma la crescita di AB in differenti e diversificati ambiti all’interno del settore dell’efficientamento energetico.

“Andare incontro sia alle esigenze delle Pmi e sia alla necessità di una maggiore sostenibilità ambientale, utilizzando anche strumenti innovativi come il crowdfunding, ci ha dato la possibilità di pensare in modi più ampi alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per finanziare iniziative a valenza sia economica che di sostenibilità”, afferma Angelo Baronchelli, presidente di AB. “Oltre alla collaborazione commerciale già esistente, riteniamo strategico un investimento che è sicuramente win-win per entrambe le realtà: Noleggio Energia potrà contare sulla nostra esperienza per il noleggio di impianti di cogenerazione, biogas, biometano e trattamento dell’aria, mentre per noi di AB l’opportunità è quella di ampliare gli investimenti nel campo degli impianti per la valorizzazione energetica, integrandoli anche agli impianti fotovoltaici”.