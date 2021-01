Con “Credito Adesso Evolution” 295 milioni per l’economia lombarda

(red.) Con una dotazione finanziaria complessiva di 295 milioni di euro, 25 per il Fondo di abbattimento di interessi e 270 di plafond per i finanziamenti, il 1° febbraio riapre lo sportello di ‘Credito Adesso Evolution’, gestito da Finlombarda. La misura è stata attivata per sostenere il sistema economico lombardo nel superare la fase di difficoltà connessa all’emergenza Covid19, garantendo l’accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi e riducendo il pricing dei finanziamenti del 3%, fino ad un massimo di 70 mila.

IMPRESE E ARTIGIANI – Possono presentare domanda di partecipazione a Credito Adesso Evolution: imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti (Pmi e midcap) operative da almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro e appartenenti a uno dei seguenti settori: manifatturiero, servizi alle imprese, costruzioni, commercio al dettaglio, alloggio e servizi di ristorazione e somministrazione, servizi di assistenza sociale non residenziale, parchi di divertimento e tematici e stabilimenti termali.

LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI – Alla misura sono ammessi liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia, nonché studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro.

IL FINANZIAMENTO ENTRO 15 GIORNI DALLA DOMANDA – L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in un’unica soluzione entro 15 giorni dall’erogazione del finanziamento, previa verifica delle regolarità. L’ erogazione del finanziamento, in un’unica soluzione entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Costi e commissioni, non sono previste commissioni e spese di istruttoria in relazione al finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia.

LE CARATTERISTICHE – Le caratteristiche dei finanziamenti sono le seguenti: importo: compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le Pmi, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le midcap, tra 18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda.

DURATA, RIMBORSI E GARANZIE – La durata è tra i 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi). Il rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante. I tassi di interesse sono fissati all’ Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varia in funzione della classe di rischio assegnata all’impresa. Non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica. I finanziamenti con un importo massimo di 150 mila euro potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia Cdp.

GUIDESI: SALVAGUARDARE SISTEMA IMPRENDITORIALE – “Proseguiamo l’opera concreta – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – di sostegno alle imprese lombarde che stanno vivendo un periodo particolarmente difficile anche a causa di scelte sbagliate del governo. C’è la necessità di salvaguardare il nostro sistema produttivo, il più importante del Paese, sul quale si poggia tutta l’economia italiana”.

VIETTI: UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER LE IMPRESE – “La misura Credito Adesso Evolution concede una boccata di ossigeno alle imprese che necessitano di risorse finanziarie per la propria attività. Con questo strumento Finlombarda conferma il suo impegno nel sostenere le aziende del territorio regionale a risollevarsi e ripartire”, ha commentato Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa.

INFORMAZIONI – Tutte le informazioni sono reperibili al sito di Finlombarda Spa