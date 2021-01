La trattativa di Iveco preoccupa Del Bono: lettera al ministro Patuanelli

(red.) Alla luce della notizia, ormai accertata, dell’avvio di una trattativa di Cnh Industrial con soggetti economico-finanziari cinesi, il sindaco Emilio Del Bono ha scritto al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli per chiedere che il Ministero da lui presieduto tenga sotto stretta osservazione la situazione di Iveco. Il primo cittadino ha evidenziato la necessità di un raccordo tra il Ministero, oltre che con Cnh e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche con il Governo della Repubblica Popolare Cinese per poter garantire la produzione e l’occupazione nello stabilimento bresciano.

Negli scorsi mesi, infatti, il Comune e la Provincia di Brescia hanno condiviso le preoccupazioni e l’impegno dei lavoratori dello stabilimento Iveco di Brescia e di tutte le organizzazioni sindacali perché fosse rispettato l’accordo aziendale riguardo all’importante investimento di 24 milioni di euro che rende possibile la riconversione per la produzione del camion elettrico. Si tratta di una prospettiva – ha sottolineato il sindaco – necessaria perché l’azienda, decisiva nella vita economica e sociale della città e della provincia di cui è simbolo ormai da più di un secolo, possa recuperare livelli produttivi in grado di assicurare la tenuta occupazionale, in continuità con il suo patrimonio di professionalità e di coesione.