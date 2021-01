Tempo di saldi: consigli e accessori utili da acquistare

(red.) I saldi invernali sono un appuntamento che molti italiani aspettano per poter approfittare dei prezzi più bassi ed acquistare capi di qualità. Quest’anno i saldi in Lombardia sono iniziati il 7 gennaio, subito dopo l’epifania e al termine dei giorni di zona rossa previsti dal Governo. Sulla base di quanto stabilito nel decreto di Natale, quest’anno i saldi dureranno 60 giorni e le previsioni sono positive in quanto si punta sulla voglia degli italiani di tornare alla normalità. Per affrontare al meglio i saldi in corso però è bene tenere a mente alcuni consigli e puntare su alcuni pezzi forti.

I consigli del Codacons per non farsi truffare

Per evitare brutte sorprese e non farsi truffare durante i saldi, il Codacons ha stilato una serie di consigli da seguire durante gli acquisti. Per prima cosa bisogna sfatare un mito: i capi comprati durante i saldi si possono cambiare e se per caso l’articolo è esaurito si può richiedere il rimborso in contanti e non con un buono. Questo è possibile farlo entro due mesi dall’acquisto, conservando ovviamente lo scontrino. Bisogna poi stare attenti ai negozi che hanno ogni tipo di prodotto e di tutte le taglie: i saldi dovrebbero essere un modo per smaltire gli avanzi dell’ultima stagione, non per smaltire tutti i fondi del magazzino. Un altro consiglio del Codacons e di avere ben chiare le idee di cosa si vuole acquistare, per non ritrovarsi pieni di cose, magari trovate a buon prezzo ma non esattamente quello che si cercava. Meglio infine esaminare attentamente ogni capo e preferire i modelli evergreen da indossare nei mesi a venire, magari spendendo un poco di più ma per qualcosa di qualità.

Gli accessori intramontabili su cui investire

Ora vediamo quali sono i vari accessori intramontabili da avere nel proprio guardaroba, su cui investire durante questi saldi invernali. Un oggetto sempre molto utile in ogni stagione è il portafoglio che dev’essere resistente e di buona fattura per durare nel tempo, ma anche alla moda. Tra i vari modelli degni di nota, c’è ad esempio il portafoglio di Michael Kors, che è sempre molto elegante e rappresenta quindi un ottimo acquisto. Da abbinare sicuramente una pochette o se le preferite una di quelle borse super capienti, sempre di altri marchi noti che non passano mai di moda e che solitamente risultano troppo costosi. La borsa over size, da scegliere con delle linee minimal, magari di pelle nera o marrone, è intramontabile, da portare tutti i giorni abbinata ad ogni tipo di outfit. Passando ai gioielli, una collana di perle e degli orecchini piccoli e raffinati sono un must da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Anche questi accessori sono abbinabili con ogni look e donano un tocco di eleganza a ogni donna. Parlando di calzature, infine, sono due le scelte da compiere: la prima è la classica decolleté nera, una garanzia di stile, la seconda invece sono le sneakers bianche, perfette per uno stile più casual all’insegna della comodità.