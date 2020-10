Decreto Fiscale 2020, soddisfazione di Federimpreseitalia

(red.) Il Consiglio dei Ministri ha appena varato il Decreto Fiscale 2020, che contiene misure essenziali per le aziende come la proroga della Cassa Integrazione Covid-19 completamente gratuita, fino al 31.12.2020 e l’estensione fino alla fine dell’anno della sospensione di versamenti di somme dovute da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e pignoramenti di stipendi e pensioni.

Previsto anche lo stop dell’invio delle nuove cartelle esattoriali che da lunedì l’agente della riscossione avrebbe potuto ricominciare a recapitare. Previsto infine anche un bonus contributivo triennale per i nuovi assunti under 35 su tutto il territorio nazionale.



Riguardo queste disposizioni del Decreto Fiscale esprime soddisfazione Federimpreseitalia. “Queste misure, rappresentano un traguardo, seppur provvisorio, per le imprese e per i nostri associati”, ha commentato al riguardo il Presidente nazionale di Federimpreseitalia (www.federimpreseitalia.org), dott. Luca Ripamonti. “Lo scorso settembre infatti una nostra delegazione aveva sottoposto al Parlamento una serie di emendamenti che ricalcavano precisamente le misure attuate con il Decreto. Segno che il Governo non è stato insensibile alle misure da noi proposte” ha detto ancora il Ripamonti.

“Riteniamo che in questo momento sia necessario, più che mai, supportare le imprese, per affrontare l’attuale congiuntura che tra Covid-19 e Recovery Fund (slittato a tempo da definire) vedono sempre più scarne le misure di sostegno per la loro sopravvivenza”, conclude il Presidente di Federimpreseitalia.