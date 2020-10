Coronavirus ed economia, Cerved: a Brescia a rischio 100 mila posti

(red.) Rischiano di essere drammatici i dati sull’economia e l’occupazione a Brescia a causa della pandemia da Covid-19 dopo la prima ondata gli scorsi marzo e aprile e questa seconda in corso dai primi di ottobre. Uno studio realizzato dal Cerved per l’Anci su 730 mila imprese di 93 città di medie dimensioni e i cui dati sono riportati dal Giornale di Brescia paventa grossi danni anche dal punto di vista dell’occupazione. Dal punto di vista bresciano quasi il 35% del fatturato è legato ai settori della meccanica, metallurgia e automotive, mentre sui settori farmaceutico e agro-alimentare si parla di riduzioni per il 13%.

E per quanto riguarda le città di medie dimensioni tra le più a rischio in questo senso, secondo lo studio, c’è anche Brescia. Dove addirittura si parla addirittura di un calo nel biennio 2020-21 di quasi 16 miliardi di euro e con il rischio di 21 miliardi. Non solo a livello di fatturato, ma anche sui posti di lavoro tanto da sottolineare che quasi 100 mila addetti rischiano.

Tuttavia, le associazioni di categoria parlando di dati meno pesanti rispetto a questi. Secondo Confindustria, il calo può andare dal 15% al 25% del fatturato in base ai settori, ma Brescia, evitando un altro lockdown, potrebbe riprendersi. Anche Bortolo Agliardi dell’Associazione Artigiani e interpellato dal quotidiano bresciano ha detto di non vedere un calo così drammatico.