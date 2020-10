Covid-economia: per l’Italia un 2020 nero, ma non disastroso

(red.) Migliorano le stime della situazione economica per l’Italia nel 2020, ma peggiorano quelle per il 2021. Il Fondo monetario internazionale ha rifatto i conti degli effetti del coronavirus sulle nostre tasche, prevedendo per quest’anno una riduzione del 10,6% del Prodotto interno lordo (Pil), ma in miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto al baratro del -12,8% previsto in giugno. Nel 2021 però l’aumento sarà solo del 5,2%, ovvero 1,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime di giugno.

La stima del Fondo si avvicina quindi a quella del governo italiano che prevede -9% quest’anno e +6% il prossimo.

Nel 2020 farà inevitabilmente un nuovo boom il nostro debito pubblico che salirà al 161,8% del Pil dal 134,8% del 2019, ma calerà al 158,3% nel 2021 e al 152,6% nel 2025.

Il Fmi stima un deficit al 13% del Pil quest’anno e al 6,2% il prossimo (al 2,5% nel 2025). In Europa si prevede un forte balzo del deficit anche per la Francia: salirà al 10,8% del Pil quest’anno con il debito al 118,7%.

Il Fondo prevede per l’Italia un tasso di disoccupazione all’11,0% nel 2020, in aumento rispetto al 9,9% del 2019. Il prossimo anno la disoccupazione salirà all’11,8%. Il tasso italiano è superiore alle media europea dell’8,9% quest’anno e del 9,1% il prossimo.

Nell’area euro faranno peggio dell’Italia la Spagna, con il 16,8% sia nel 2020 sia nel 2021, e la Grecia, con il 19,9% quest’anno e il 18,3% il prossimo.